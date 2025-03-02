Валерий Гладилин оценил игру новичка «Спартака» Солари в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист Валерий Гладилин высказался об игре новичка «Спартака» Пабло Солари в матче чемпионата России с «Оренбургом» (2:0). Солари отметился голом.

«Видно, что Солари — игрок хорошего класса. Он вышел и забил. К моменту, когда они с Гарсией выходили на поле, «Оренбург» был в меньшинстве. Поэтому надо было сделать результат, 1:0 — скользкий счёт. Они свою задачу выполнили.

Но пока рано оценивать успешность трансфера Солари. Всё впереди, это не гарантирует, что он будет играть следующий матч в стартовом составе. Тех, кого они с Гарсией заменили, выглядели прилично. Так что будет очень большая конкуренция», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.