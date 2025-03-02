Валерий Гладилин оценил игру новичка «Спартака» Солари в матче с «Оренбургом»
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Бывший футболист Валерий Гладилин высказался об игре новичка «Спартака» Пабло Солари в матче чемпионата России с «Оренбургом» (2:0). Солари отметился голом.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51' 2:0 Солари – 90+6'
Удаления: нет / Сидоров – 58'
«Видно, что Солари — игрок хорошего класса. Он вышел и забил. К моменту, когда они с Гарсией выходили на поле, «Оренбург» был в меньшинстве. Поэтому надо было сделать результат, 1:0 — скользкий счёт. Они свою задачу выполнили.
Но пока рано оценивать успешность трансфера Солари. Всё впереди, это не гарантирует, что он будет играть следующий матч в стартовом составе. Тех, кого они с Гарсией заменили, выглядели прилично. Так что будет очень большая конкуренция», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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