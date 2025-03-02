«Лион» смог вырвать победу в домашнем матче с «Брестом» в Лиге 1

Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Лион» и «Брест». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. «Лион» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, с пенальти отличился защитник «Бреста» Кенни Лала. На 24-й минуте Александр Ляказетт сравнял счёт. На 82-й минуте Ляказетт оформил дубль.

После 24 сыгранных матчей «Лион» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 39 очков. «Брест» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 33 очка.