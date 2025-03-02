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Лион — Брест, результат матча 2 марта 2025, счёт 2:1, Лига 1 2024-2025

«Лион» смог вырвать победу в домашнем матче с «Брестом» в Лиге 1
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Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Лион» и «Брест». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. «Лион» одержал победу со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 24-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 1
Брест
Брест
0:1 Лала – 15'     1:1 Ляказетт – 24'     2:1 Ляказетт – 82'    

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, с пенальти отличился защитник «Бреста» Кенни Лала. На 24-й минуте Александр Ляказетт сравнял счёт. На 82-й минуте Ляказетт оформил дубль.

После 24 сыгранных матчей «Лион» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 39 очков. «Брест» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 33 очка.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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