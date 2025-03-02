Гладилин: не ожидал, что «Оренбург» будет так достойно играть со «Спартаком»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от победы «Спартака» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

«От игры «Спартака» с «Оренбургом» остались хорошие впечатления, но ещё не все связи в стартовом составе налажены. «Оренбург» хорошо выглядел, я не ожидал, что он будет так достойно играть в Москве и не бояться соперника. Жалко, что они находятся на последнем месте — команда очень хорошая.

Результат закономерен, «Спартак» по всем позициям сильнее. Заслуга «Оренбурга», что матч так непросто складывался, потому что «Спартак» играл в полную силу», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.