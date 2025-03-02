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Тренер «Оренбурга» Слишкович: футбол несправедлив, у «Спартака» до гола не было моментов

Тренер «Оренбурга» Слишкович: футбол несправедлив, у «Спартака» до гола не было моментов
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал поражение в матче 19-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«К сожалению, показали хорошую игру, но ничего из этого не выжали. В первом тайме у «Спартака» не было ни одного удара в створ. Потом ошибка — гол, красная.

После удаления команда вернулась в игру, создала два момента. Просто не получилось забить. Иногда футбол несправедлив. Мы знали, против кого играли, хорошо проанализировали соперника. До гола не вспомню, чтобы наш вратарь трогал мяч. «Спартак» с победой, они её заслужили, но а нам надо думать о следующем матче, который для нас будет значить всё», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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