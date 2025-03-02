Тренер «Оренбурга» Слишкович не согласился с удалением Сидорова в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал удаление защитника Максима Сидорова в матче 19-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:2). Сидоров получил вторую жёлтую карточку на 58-й минуте встречи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

«Если бы я мог видеть будущее, я бы заменил Сидорова после первой жёлтой карточки. Легко быть генералом после битвы. На мой взгляд, его фол не тянул на вторую жёлтую, но моё мнение сейчас не имеет значения.

Не должна жёлтая карточка менять тактические планы», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.