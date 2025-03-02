Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Оренбурга» Слишкович не согласился с удалением Сидорова в игре со «Спартаком»

Тренер «Оренбурга» Слишкович не согласился с удалением Сидорова в игре со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал удаление защитника Максима Сидорова в матче 19-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:2). Сидоров получил вторую жёлтую карточку на 58-й минуте встречи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Если бы я мог видеть будущее, я бы заменил Сидорова после первой жёлтой карточки. Легко быть генералом после битвы. На мой взгляд, его фол не тянул на вторую жёлтую, но моё мнение сейчас не имеет значения.

Не должна жёлтая карточка менять тактические планы», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
Маркиньос — просто зверь! «Спартак» мучился, но догнал и «Зенит», и «Краснодар»
Маркиньос — просто зверь! «Спартак» мучился, но догнал и «Зенит», и «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android