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Тренер «Оренбурга» Слишкович: не собираюсь отвечать своим критикам и закрывать им рот

Тренер «Оренбурга» Слишкович: не собираюсь отвечать своим критикам и закрывать им рот
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович отреагировал на критику в свой адрес после поражения от «Спартака» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«У меня есть работа, которая занимает 24 часа. Не собираюсь отвечать критикам, закрывать им рот и так далее. Каждый может говорить, что хочет, но главное — осторожно. Я же не хочу на такое тратить время», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды восемь очков в 19 матчах. Отставание от зоны стыков составляет восемь очков, от 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, подопечных Слишковича отделяют 11 очков.

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