Тренер «Оренбурга» Слишкович: не собираюсь отвечать своим критикам и закрывать им рот

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович отреагировал на критику в свой адрес после поражения от «Спартака» (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России.

«У меня есть работа, которая занимает 24 часа. Не собираюсь отвечать критикам, закрывать им рот и так далее. Каждый может говорить, что хочет, но главное — осторожно. Я же не хочу на такое тратить время», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды восемь очков в 19 матчах. Отставание от зоны стыков составляет восемь очков, от 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, подопечных Слишковича отделяют 11 очков.