Слишкович: если «Спартак» возьмёт титул, в этом не будет моей заслуги
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о возвращении на стадион «Лукойл Арена». Сегодня, 2 марта, «Оренбург» проиграл «Спартаку» в Москве — 0:2. Ранее Слишкович работал в «Спартаке».
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51' 2:0 Солари – 90+6'
Удаления: нет / Сидоров – 58'
«Было чуть-чуть странно возвращаться на этот стадион. Я провёл здесь два прекрасных года. Я же не робот, у меня есть сердце и эмоции. Мне здесь было прекрасно.
Если «Спартак» станет чемпионом, я не буду чувствовать своей заслуги. Такими темпами можно сказать, что если они в этом году возьмут титул, то это заслуга и Романцева. Это будет только заслуга тех, кто будет работать в «Спартаке» в этот момент», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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