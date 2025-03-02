Слишкович: если «Спартак» возьмёт титул, в этом не будет моей заслуги

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о возвращении на стадион «Лукойл Арена». Сегодня, 2 марта, «Оренбург» проиграл «Спартаку» в Москве — 0:2. Ранее Слишкович работал в «Спартаке».

«Было чуть-чуть странно возвращаться на этот стадион. Я провёл здесь два прекрасных года. Я же не робот, у меня есть сердце и эмоции. Мне здесь было прекрасно.

Если «Спартак» станет чемпионом, я не буду чувствовать своей заслуги. Такими темпами можно сказать, что если они в этом году возьмут титул, то это заслуга и Романцева. Это будет только заслуга тех, кто будет работать в «Спартаке» в этот момент», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.