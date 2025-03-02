Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слишкович: если «Спартак» возьмёт титул, в этом не будет моей заслуги

Слишкович: если «Спартак» возьмёт титул, в этом не будет моей заслуги
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о возвращении на стадион «Лукойл Арена». Сегодня, 2 марта, «Оренбург» проиграл «Спартаку» в Москве — 0:2. Ранее Слишкович работал в «Спартаке».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Было чуть-чуть странно возвращаться на этот стадион. Я провёл здесь два прекрасных года. Я же не робот, у меня есть сердце и эмоции. Мне здесь было прекрасно.

Если «Спартак» станет чемпионом, я не буду чувствовать своей заслуги. Такими темпами можно сказать, что если они в этом году возьмут титул, то это заслуга и Романцева. Это будет только заслуга тех, кто будет работать в «Спартаке» в этот момент», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
Маркиньос — просто зверь! «Спартак» мучился, но догнал и «Зенит», и «Краснодар»
Маркиньос — просто зверь! «Спартак» мучился, но догнал и «Зенит», и «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android