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Станкович рассказал, почему отпраздновал приз лучшему тренеру месяца с командой

Станкович рассказал, почему отпраздновал приз лучшему тренеру месяца с командой
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассказал, кому принадлежала идея отпраздновать вместе с командой приз лучшему тренеру месяца в Российской Премьер-Лиге.

«Идея отпраздновать приз лучшему тренеру месяца с командой — моя. Потому что это их премия, а у меня только маленькая часть», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Приз лучшему тренеру месяца по итогам ноября-декабря вручили Станковичу перед матчем «Спартака» с «Оренбургом» в рамках 19-го тура РПЛ. Сербский специалист отпраздновал достижение в компании своих подопечных. «Спартак» одержал уверенную победу над «Оренбургом» (2:0) и сравнялся по очкам с лидирующими в чемпионской гонке «Зенитом» и «Краснодаром». У трёх команд по итогам 19 матчей по 40 очков.

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