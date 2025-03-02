Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал победу над «Оренбургом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о победе в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

«Мы прибавили во многих компонентах, хотя последние 10 минут мне не понравились. Есть к чему стремиться, есть недостатки. Было непросто выходить после паузы. Мы выходили сегодня с большим давлением, в перерыве произвели изменения», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В составе «Спартака» отличились Манфред Угальде и Пабло Солари.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. «Оренбург» находится на последней, 16-й строчке, заработав восемь очков. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).