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Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал победу над «Оренбургом»

Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал победу над «Оренбургом»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о победе в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Мы прибавили во многих компонентах, хотя последние 10 минут мне не понравились. Есть к чему стремиться, есть недостатки. Было непросто выходить после паузы. Мы выходили сегодня с большим давлением, в перерыве произвели изменения», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В составе «Спартака» отличились Манфред Угальде и Пабло Солари.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. «Оренбург» находится на последней, 16-й строчке, заработав восемь очков. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).

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