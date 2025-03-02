Деян Станкович высказался об игре новичков «Спартака» Солари и Гарсии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович поделился мнением об игре новичков команды Пабло Солари и Ливая Гарсии, которые дебютировали за клуб в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

«Солари может сыграть на многих позициях. И в центре поля, и выше. Он любит работать на поле, у него отличная самоотдача. Он будет прибавлять.

Гарсия не с самого начала сборов. Он может сыграть на трёх позициях в атаке. В центре атаки ему комфортнее, но на флангах тоже может делать разницу», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Оба футболиста вышли на замену на 74-й минуте матча, а уже на 90+6-й минуте Пабло Солари сумел отметиться забитым голом в ворота «Оренбурга».