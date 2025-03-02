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«Спартак» одержал семь побед подряд в чемпионате России впервые в XXI веке

Московский «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0. Таким образом, красно-белые одержали седьмую победу подряд в чемпионате России. Такое случилось впервые в XXI веке. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых в социальных сетях.

В составе «Спартака» отличились Манфред Угальде и Пабло Солари.

Всего за последние семь матчей «Спартак» забил 21 мяч. Красно-белые, кроме «Оренбурга», победили «Пари Нижний Новгород» (3:0), «Краснодар» (3:0), «Локомотив» (5:2), «Акрон» (4:0), ЦСКА (2:0) и вновь «Пари Нижний Новгород» (2:0).

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).