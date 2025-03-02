«Ростов» — «Динамо»: Левников отменил гол Комарова из-за офсайда Комличенко

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена (Ростов)». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На шестой минуте игры «Ростов» вышел вперёд в счете благодаря точному удару полузащитника жёлто-синих Ивана Комарова. Арбитр Кирилл Левников отменил взятие ворот из-за офсайда у форварда Николая Комличенко.
«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 26 очков за 18 матчей. «Динамо» заработало 35 очков после 18 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков за 19 игр.
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