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«Брайтон» в добавленное время сумел обыграть «Ньюкасл» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

«Брайтон» в добавленное время сумел обыграть «Ньюкасл» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Брайтон». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). «Чайки» одержали победу со счётом 2:1.

Кубок Англии . 1/8 финала
02 марта 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 2
ДВ
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Исак – 22'     1:1 Минте – 44'     1:2 Уэлбек – 114'    
Удаления: Гордон – 83' / Лэмпти – 90+1'

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте, с пенальти отличился нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак. На 44-й минуте Янкуба Минте сравнял счёт. На 83-й минуте Энтони Гордон оставил хозяев в меньшинстве, получив прямую красную карточку. На 90+1-й минуте вторую жёлтую карточку в матче получил защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти. На 114-й минуте нападающий Дэнни Уэлбек вывел гостей вперёд.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» победили «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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