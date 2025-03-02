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Станкович: Маркиньос — настоящий работяга. Он ключ к балансу игры «Спартака»

Станкович: Маркиньос — настоящий работяга. Он ключ к балансу игры «Спартака»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался об игре полузащитника Маркиньоса. Сегодня, 2 марта, «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Маркиньоса я знаю давно, ещё по Будапешту. У него отличный настрой, настоящий работяга. Он приходил на позицию десятки, я его сделал тем, кто покрывает весь фланг. Он провёл великолепный матч. Маркиньос — наш ключ к балансу. Но надо выделять не только его. Мы все бьёмся, этим и нравится мне моя команда», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).

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