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Тренер «Спартака» Станкович: Денисов — золотой футболист и настоящий боец

Тренер «Спартака» Станкович: Денисов — золотой футболист и настоящий боец
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович похвалил правого защитника красно-белых Даниила Денисова после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» победил «Оренбург» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Если мы посмотрим, сколько игр Денисов провёл в старте, увидим, что я в нём уверен. Это золотой футболист, настоящий боец. Он сильно прибавил и будет продолжать прогрессировать», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Победа над «Оренбургом» позволила «Спартаку» довести количество набранных в сезоне очков до 40 и сравняться по этому показателю с лидирующими «Краснодаром» и «Зенитом». Защитник Даниил Денисов появился на поле с первых минут и отыграл весь матч.

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