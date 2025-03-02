Тренер «Спартака» Станкович: Денисов — золотой футболист и настоящий боец

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович похвалил правого защитника красно-белых Даниила Денисова после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» победил «Оренбург» (2:0).

«Если мы посмотрим, сколько игр Денисов провёл в старте, увидим, что я в нём уверен. Это золотой футболист, настоящий боец. Он сильно прибавил и будет продолжать прогрессировать», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Победа над «Оренбургом» позволила «Спартаку» довести количество набранных в сезоне очков до 40 и сравняться по этому показателю с лидирующими «Краснодаром» и «Зенитом». Защитник Даниил Денисов появился на поле с первых минут и отыграл весь матч.