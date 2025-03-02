Бабич: мы верим, что «Спартак» может выиграть РПЛ в этом сезоне

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался об участии своей команды в борьбе за чемпионство в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«Мы верим, что «Спартак» может выиграть чемпионат в этом сезоне», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.

Срджан выступает за «Спартак» с 2023 года, ранее он играл за «Альмерию». В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.