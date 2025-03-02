Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бабич: мы верим, что «Спартак» может выиграть РПЛ в этом сезоне

Бабич: мы верим, что «Спартак» может выиграть РПЛ в этом сезоне
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался об участии своей команды в борьбе за чемпионство в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«Мы верим, что «Спартак» может выиграть чемпионат в этом сезоне», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.

Срджан выступает за «Спартак» с 2023 года, ранее он играл за «Альмерию». В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Деян Станкович: «Спартак» плохо играет в большинстве, это проблема психологии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android