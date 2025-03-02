Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деян Станкович: «Спартак» плохо играет в большинстве, это проблема психологии

Деян Станкович: «Спартак» плохо играет в большинстве, это проблема психологии
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о проблемах игры команды в большинстве. Сегодня, 2 марта, «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура чемпионата России со счётом 2:0. На 58-й минуте был удалён игрок «Оренбурга».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Проблемы в большинстве — вопрос психологии. Мне абсолютно не понравилась наша игра в большинстве. У нас была тактическая идея, которую мы поменяли через пять-семь минут.

Мы поговорим с игроками, кажется, что мы продолжаем играть в равных составах, а не в большинстве. Все по цепочке начинают терять интенсивность. Нам надо это решать», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
Маркиньос — просто зверь! «Спартак» мучился, но догнал и «Зенит», и «Краснодар»
Маркиньос — просто зверь! «Спартак» мучился, но догнал и «Зенит», и «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android