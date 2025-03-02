Деян Станкович: «Спартак» плохо играет в большинстве, это проблема психологии
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о проблемах игры команды в большинстве. Сегодня, 2 марта, «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура чемпионата России со счётом 2:0. На 58-й минуте был удалён игрок «Оренбурга».
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51' 2:0 Солари – 90+6'
Удаления: нет / Сидоров – 58'
«Проблемы в большинстве — вопрос психологии. Мне абсолютно не понравилась наша игра в большинстве. У нас была тактическая идея, которую мы поменяли через пять-семь минут.
Мы поговорим с игроками, кажется, что мы продолжаем играть в равных составах, а не в большинстве. Все по цепочке начинают терять интенсивность. Нам надо это решать», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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