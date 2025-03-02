«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Араухо довёл счёт до разгромного на 56-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). На момент написания новости счёт в матче 3:0 в пользу «Барселоны». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 56-й минуте защитник «Барселоны» Рональд Араухо довёл счёт до разгромного, забив третий мяч своей команды.
После 25 сыгранных матчей «Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 54 очка. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 34 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Атлетико», у которого 56 очков.
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