Станкович: мне много нужно сделать, чтобы достичь хотя бы 1%, чего достиг Романцев

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о том, что команде удалось одержать семь побед подряд в чемпионате России, подобное случалось при работе Олега Романцева. Сегодня, 2 марта, «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ со счётом 2:0.

«Я рад повторить рекорд великого Романцева — он настоящая легенда. Я безгранично его уважаю и люблю. Мне предстоит сделать ещё очень много, чтобы достичь хотя бы 1% процента того, чего достиг Романцев», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Всего за последние семь матчей «Спартак» забил 21 мяч. Красно-белые, кроме «Оренбурга», победили «Пари Нижний Новгород» (3:0), «Краснодар» (3:0), «Локомотив» (5:2), «Акрон» (4:0), ЦСКА (2:0) и вновь «Пари Нижний Новгород» (2:0).