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Станкович: мне много нужно сделать, чтобы достичь хотя бы 1%, чего достиг Романцев

Станкович: мне много нужно сделать, чтобы достичь хотя бы 1%, чего достиг Романцев
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о том, что команде удалось одержать семь побед подряд в чемпионате России, подобное случалось при работе Олега Романцева. Сегодня, 2 марта, «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Я рад повторить рекорд великого Романцева — он настоящая легенда. Я безгранично его уважаю и люблю. Мне предстоит сделать ещё очень много, чтобы достичь хотя бы 1% процента того, чего достиг Романцев», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Всего за последние семь матчей «Спартак» забил 21 мяч. Красно-белые, кроме «Оренбурга», победили «Пари Нижний Новгород» (3:0), «Краснодар» (3:0), «Локомотив» (5:2), «Акрон» (4:0), ЦСКА (2:0) и вновь «Пари Нижний Новгород» (2:0).

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