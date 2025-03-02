«СКА-Хабаровск» победил «Нефтехимик» в 22-м туре Первой лиги благодаря голу в концовке

Нижнекамский «Нефтехимик» встречался со «СКА-Хабаровск» в рамках 22-го тура Первой лиги. Игра проходила в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик». Главный арбитр встречи — Богдан Головко из Волгограда. Игра завершилась минимальной победой хабаровчан со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 87-й минуте забил полузащитник «СКА-Хабаровск» Рамазан Гаджимурадов.

Победа позволила «СКА-Хабаровск» подняться на шестое место, у дальневосточного клуба теперь 32 очка в 22 матчах. «Нефтехимик» с 26 очками занимает 11-е место. Напомним, в первом круге команды встречались друг с другом в рамках 10-го тура, а победу праздновали футболисты «СКА-Хабаровск» — 2:0.