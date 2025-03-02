Кечинов: очень рад, что «Спартак» принимает участие в гонке за золотые медали РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о победе команды в матче 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:0).

«Очень интересно, что в чемпионате России троевластие. Нас ждёт огненная концовка и захватывающая борьба за золотые медали. Я очень рад, что «Спартак» принимает участие в этой гонке. Предполагалось, что «Спартак» ждёт тяжёлая игра с «Оренбургом», ведь сопернику необходимы очки. Многие знали, что оренбуржцы будут играть от обороны, пытаясь выбегать в быстрые контратаки. Хорошо, что во втором тайме «Спартак» поймал «Оренбург», который открыл свободные зоны. После гола Угальде стало понятно, что красно-белые не упустят победу», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.