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Кечинов: очень рад, что «Спартак» принимает участие в гонке за золотые медали РПЛ

Кечинов: очень рад, что «Спартак» принимает участие в гонке за золотые медали РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о победе команды в матче 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Очень интересно, что в чемпионате России троевластие. Нас ждёт огненная концовка и захватывающая борьба за золотые медали. Я очень рад, что «Спартак» принимает участие в этой гонке. Предполагалось, что «Спартак» ждёт тяжёлая игра с «Оренбургом», ведь сопернику необходимы очки. Многие знали, что оренбуржцы будут играть от обороны, пытаясь выбегать в быстрые контратаки. Хорошо, что во втором тайме «Спартак» поймал «Оренбург», который открыл свободные зоны. После гола Угальде стало понятно, что красно-белые не упустят победу», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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