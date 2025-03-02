«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Левандовски забил четвёртый мяч хозяев на 60-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). На момент написания новости счёт в матче 4:0 в пользу «Барселоны». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил четвёртый мяч своей команды.

После 25 сыгранных матчей «Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 54 очка. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 34 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Атлетико», у которого 56 очков.