Защитник «Спартака» Бабич поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в следующем туре РПЛ

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Команды будут играть на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Встреча состоится в воскресенье, 9 марта. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

«Я помню наш первый матч с «Рубином» в этом сезоне — мы победили 1:0. Было трудно, в этот раз я ожидаю того же», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. «Рубин» находится на восьмой строчке, заработав 26 очков.