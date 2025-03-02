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Защитник «Спартака» Бабич поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в следующем туре РПЛ

Защитник «Спартака» Бабич поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в следующем туре РПЛ
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Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Команды будут играть на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Встреча состоится в воскресенье, 9 марта. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я помню наш первый матч с «Рубином» в этом сезоне — мы победили 1:0. Было трудно, в этот раз я ожидаю того же», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. «Рубин» находится на восьмой строчке, заработав 26 очков.

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