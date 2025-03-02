Защитник «Спартака» Бабич: буду рад, если сборная Сербии снова сыграет с Россией

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич рассказал, что был бы рад сыграть со сборной России в составе национальной команды Сербии.

«Я буду рад, если сборная Сербии сыграет с Россией снова, но я ничего не знаю об этом. Мы играли год назад, надеюсь, сыграем ещё раз», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Последний раз эти команды встречались друг с другом 21 марта 2024 года в товарищеском матче. Встреча завершилась победой сборной России со счётом 4:0.

Срджан выступает за «Спартак» с 2023 года, ранее он играл за «Альмерию». В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.