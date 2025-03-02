Новичок «Спартака» Солари отреагировал на дебютный гол в РПЛ
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Новичок «Спартака» Пабло Солари высказался о своём первом голе за московский клуб, который он забил в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51' 2:0 Солари – 90+6'
Удаления: нет / Сидоров – 58'
«Я очень доволен своим дебютом и рад, что сыграл свой первый матч за «Спартак» и забил гол», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников
Пабло Солари вышел на поле в матче с «Оренбургом» на 74-й минуте, заменив Тео Бонгонда, а на 90+6-й минуте он сумел отметиться своим первым голом за «Спартак».
«Спартак» приобрёл Солари у «Ривер Плейт» в феврале 2025 года. Вингер выступал за аргентинский клуб с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2029 года.
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