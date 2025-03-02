Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Спартака» Солари отреагировал на дебютный гол в РПЛ

Новичок «Спартака» Солари отреагировал на дебютный гол в РПЛ
Комментарии

Новичок «Спартака» Пабло Солари высказался о своём первом голе за московский клуб, который он забил в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Я очень доволен своим дебютом и рад, что сыграл свой первый матч за «Спартак» и забил гол», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

Пабло Солари вышел на поле в матче с «Оренбургом» на 74-й минуте, заменив Тео Бонгонда, а на 90+6-й минуте он сумел отметиться своим первым голом за «Спартак».

«Спартак» приобрёл Солари у «Ривер Плейт» в феврале 2025 года. Вингер выступал за аргентинский клуб с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2029 года.

Материалы по теме
Деян Станкович высказался об игре новичков «Спартака» Солари и Гарсии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android