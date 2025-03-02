Новичок «Спартака» Солари отреагировал на дебютный гол в РПЛ

Новичок «Спартака» Пабло Солари высказался о своём первом голе за московский клуб, который он забил в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

«Я очень доволен своим дебютом и рад, что сыграл свой первый матч за «Спартак» и забил гол», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

Пабло Солари вышел на поле в матче с «Оренбургом» на 74-й минуте, заменив Тео Бонгонда, а на 90+6-й минуте он сумел отметиться своим первым голом за «Спартак».

«Спартак» приобрёл Солари у «Ривер Плейт» в феврале 2025 года. Вингер выступал за аргентинский клуб с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2029 года.