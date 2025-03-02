Александр Мостовой: самое главное, чтобы нигде в «Спартаке» не появился Абаскаль

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом» (2:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Самое главное, чтобы нигде в «Спартаке» не появился Абаскаль. Хотя, даже если он где-то появится, это не помешает «Спартаку». Про него забыли, хотя он сказал, что его помнят болельщики. Кто его помнит? Кому он нужен? Ещё до игры говорил, что «Спартак» выиграет спокойно, но не уверенно. Я даже счёт угадал!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Победа позволила «Спартаку» сравняться по количеству очков с «Зенитом» и «Краснодаром». У всех трёх команд по 40 очков после 19 матчей.