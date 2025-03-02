Игрок «Спартака» Солари: удачно, что «Зенит» и «Краснодар» потеряли очки

Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари высказался о ситуации в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 2 марта, «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура чемпионата России со счётом 2:0. Солари отметился забитым мячом.

«Конечно, слежу за ситуацией в турнирной таблице чемпионата России. Я смотрел матчи «Зенита» и «Краснодара». Очень удачно получилось, что они потеряли очки, а нам удалось этим воспользоваться. Самое главное – не упустить этот шанс. Нам нужно продолжить в том же духе, чтобы закрепить нашу позицию», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.