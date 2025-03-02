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Игрок «Спартака» Солари: удачно, что «Зенит» и «Краснодар» потеряли очки

Игрок «Спартака» Солари: удачно, что «Зенит» и «Краснодар» потеряли очки
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Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари высказался о ситуации в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 2 марта, «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура чемпионата России со счётом 2:0. Солари отметился забитым мячом.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Конечно, слежу за ситуацией в турнирной таблице чемпионата России. Я смотрел матчи «Зенита» и «Краснодара». Очень удачно получилось, что они потеряли очки, а нам удалось этим воспользоваться. Самое главное – не упустить этот шанс. Нам нужно продолжить в том же духе, чтобы закрепить нашу позицию», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Турнирная таблица РПЛ
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