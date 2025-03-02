Константин Тюкавин получил повреждение и был заменён на 22-й минуте матча с «Ростовом»

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена (Ростов)». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин был заменён на 22-й минуте матча из-за травмы.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 26 очков за 18 матчей. «Динамо» заработало 35 очков после 18 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков за 19 игр.