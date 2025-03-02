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Новичок «Спартака» Солари рассказал, что мог перейти в «Краснодар»

Новичок «Спартака» Солари рассказал, что мог перейти в «Краснодар»
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Новичок московского «Спартака» Пабло Солари рассказал, что в прошедшее зимнее трансферное окно мог перейти из «Ривер Плейт» в «Краснодар».

«Да, была возможность и шанс, что я перейду в «Краснодар». Но «Ривер Плейт», видимо, не хотел меня отпускать. Так получилось, что я тогда играл там, а сейчас я здесь», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» приобрёл Солари у «Ривер Плейт» в феврале 2025 года. Вингер выступал за аргентинский клуб с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

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