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Солари: «Спартак» — клуб, известный во всём мире

Солари: «Спартак» — клуб, известный во всём мире
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Новичок московского «Спартака» Пабло Солари назвал основные факторы, которые определили его желание перейти в российский клуб.

«Спартак» — клуб, который известен во всём мире. Барко мне рассказывал много хорошего про команду и российский футбол. Это основные факторы, почему я перешёл в «Спартак», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 2 марта, «Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура чемпионата России со счётом 2:0. Солари отметился забитым мячом.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 19 матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (40).

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