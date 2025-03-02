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Барселона — Реал Сосьедад, результат матча 2 марта 2025, счёт 4:0, Ла Лига 2024-2025

«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад», игравший в меньшинстве с 17-й минуты
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Завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). «Барселона» одержала победу со счётом 4:0.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Мартин – 25'     2:0 Касадо – 29'     3:0 Араухо – 56'     4:0 Левандовски – 60'    
Удаления: нет / Элустондо – 17'

На 17-й минуте «Реал Сосьедад» остался в меньшинстве, красную карточку получил защитник команды Ариц Элустондо. Счёт в матче был открыт на 25-й минуте, отличился защитник «Барселоны» Херард Мартин. На 29-й минуте полузащитник Марк Касадо удвоил преимущество хозяев. На 56-й минуте защитник Рональд Араухо довёл счёт до разгромного. На 60-й минуте нападающий Роберт Левандовски установил окончательный счёт в матче — 4:0.

После 26 матчей «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 57 очков. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 34 очка.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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