«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад», игравший в меньшинстве с 17-й минуты

Завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). «Барселона» одержала победу со счётом 4:0.

На 17-й минуте «Реал Сосьедад» остался в меньшинстве, красную карточку получил защитник команды Ариц Элустондо. Счёт в матче был открыт на 25-й минуте, отличился защитник «Барселоны» Херард Мартин. На 29-й минуте полузащитник Марк Касадо удвоил преимущество хозяев. На 56-й минуте защитник Рональд Араухо довёл счёт до разгромного. На 60-й минуте нападающий Роберт Левандовски установил окончательный счёт в матче — 4:0.

После 26 матчей «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 57 очков. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 34 очка.