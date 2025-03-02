Александр Мостовой: не первый раз «Краснодар» не пользуется осечками ближайших конкурентов

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о синхронной потере очков «Зенитом» и «Краснодаром» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Не первый раз «Краснодар» не пользуется осечками ближайших конкурентов. Мы постоянно говорим об этом. Причину этого нужно спрашивать у главного тренера «Краснодара». Пусть отвечает, что происходит с командой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» в 19-м туре РПЛ сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Ранее «Зенит» не смог одолеть в матче 19-го тура московский ЦСКА (0:0). Потери очков двух лидеров чемпионата позволили московскому «Спартаку» догнать их в турнирной таблице. Красно-белые сегодня, 2 марта, победили «Оренбург» (2:0). У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» по 40 очков в 19 матчах РПЛ.