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Новичок «Спартака» Солари: из-за холодной погоды я не показал свой максимум

Новичок «Спартака» Солари: из-за холодной погоды я не показал свой максимум
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Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари высказался о дебюте за клуб в матче 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Солари отметился голом.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

«Сейчас – самая холодная погода, в которой мне приходилось играть. Мне кажется, что это сказалось на моей игре. Мне показалось, что я не показал свой максимум, который мог. Да, я забил гол, но не всё получилось идеально. Самое главное, что мы забрали три очка. Буду продолжать помогать команде и адаптироваться.

Меня очень впечатлили все партнёры по команде. Это не только потому, что они отличные футболисты, но они оказались приятными и хорошими людьми», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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