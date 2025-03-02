Новичок «Спартака» Солари: из-за холодной погоды я не показал свой максимум

Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари высказался о дебюте за клуб в матче 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Солари отметился голом.

«Сейчас – самая холодная погода, в которой мне приходилось играть. Мне кажется, что это сказалось на моей игре. Мне показалось, что я не показал свой максимум, который мог. Да, я забил гол, но не всё получилось идеально. Самое главное, что мы забрали три очка. Буду продолжать помогать команде и адаптироваться.

Меня очень впечатлили все партнёры по команде. Это не только потому, что они отличные футболисты, но они оказались приятными и хорошими людьми», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.