Новичок «Спартака» Солари: из-за холодной погоды я не показал свой максимум
Поделиться
Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари высказался о дебюте за клуб в матче 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Солари отметился голом.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51' 2:0 Солари – 90+6'
Удаления: нет / Сидоров – 58'
«Сейчас – самая холодная погода, в которой мне приходилось играть. Мне кажется, что это сказалось на моей игре. Мне показалось, что я не показал свой максимум, который мог. Да, я забил гол, но не всё получилось идеально. Самое главное, что мы забрали три очка. Буду продолжать помогать команде и адаптироваться.
Меня очень впечатлили все партнёры по команде. Это не только потому, что они отличные футболисты, но они оказались приятными и хорошими людьми», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Комментарии
- 2 марта 2025
-
20:43
-
20:43
-
20:35
-
20:30
-
20:27
-
20:11
-
20:10
-
20:07
-
20:07
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:54
-
19:53
-
19:47
-
19:46
-
19:45
-
19:41
-
19:39
-
19:37
-
19:36
-
19:33
-
19:32
-
19:32
-
19:30
-
19:26
-
19:25
-
19:19
-
19:17
-
19:16
-
19:13
-
19:05
-
19:05
-
19:02