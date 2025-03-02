Мостовой раскритиковал удаление игрока «Оренбурга» Сидорова в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал удаление защитника «Оренбурга» Максима Сидорова в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-белыми (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).
«Также нужно похвалить «Оренбург», который мне понравился. Команда провела неплохой первый тайм, и даже в меньшинстве у нападающего был момент. Если бы он забил, счёт мог стать 1:1. Не надо было спешить, нужно было выдержать паузу, и тогда бы он реализовал момент.
Нужно винить защитника Сидорова, который с жёлтой карточкой совершил бестолковый отбор и удалился с поля. Как ты можешь так поступать? Его решение подвело команду, потому что «Оренбург» даже при счёте 0:1 смотрелся неплохо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 2 марта 2025
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