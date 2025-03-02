Пабло Солари — шестой игрок «Спартака» за 10 лет, забивший в дебютном матче в РПЛ

Аргентинский новичок «Спартака» Пабло Солари забил дебютный мяч за красно-белых в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0). Как сообщает Opta, Солари стал шестым игроком «Спартака», которому покорилось такое достижение, за последние 10 лет.

По данным источника, из действующего состава «Спартака» забитым мячом в первом же матче в РПЛ отметился лишь соотечественник Солари Эсекьель Барко. Помимо Солари и Барко, за последнее десятилетие голами в дебютном матче в Премьер-Лиге за «Спартак» отмечались защитник Самуэль Жиго, полузащитник Хесус Медина, а также форварды Зе Луиш и Луис Адриано.