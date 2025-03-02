В «Факеле» заявили, что обратятся в ЭСК РФС после матча с «Химками»

В пресс-службе воронежского «Факела» заявили, что обратятся в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1).

«Факел» намерен обратить внимание ЭСК на работу бригады Евгения Кукуляка в матче с подмосковными «Химками». Арбитр встречи, в частности, по мнению воронежцев, упустил эпизод, произошедший в штрафной хозяев поля на 55-й минуте. Игрок красно-чёрных Даниэль Фернандес рукой прервал полёт мяча. При этом рука явно увеличивает площадь тела. Клуб считает, что арбитр встречи ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота подмосковных «Химок». Также на момент не отреагировала и бригада VAR», — сообщили в пресс-службе «Факела» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.