Мостовой: травма Сперцяна сильно повлияет на «Краснодар»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на травму армянского хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. В субботу, 1 марта, «быки» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«Травма Сперцяна сильно повлияет на «Краснодар». У нас уже был пример, когда команда играла без Кордобы, и это было заметно. Сперцян — ключевая фигура «Краснодара». Но, с другой стороны, у «быков» есть и другие иностранные футболисты. Кто-нибудь заменит Сперцяна», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.