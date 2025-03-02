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Мостовой: травма Сперцяна сильно повлияет на «Краснодар»

Мостовой: травма Сперцяна сильно повлияет на «Краснодар»
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на травму армянского хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. В субботу, 1 марта, «быки» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 41'     1:1 Са – 48'    

«Травма Сперцяна сильно повлияет на «Краснодар». У нас уже был пример, когда команда играла без Кордобы, и это было заметно. Сперцян — ключевая фигура «Краснодара». Но, с другой стороны, у «быков» есть и другие иностранные футболисты. Кто-нибудь заменит Сперцяна», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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