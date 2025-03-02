Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: у форварда «Динамо» Тюкавина подозрение на повреждение крестообразной связки

Источник: у форварда «Динамо» Тюкавина подозрение на повреждение крестообразной связки
Комментарии

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин получил травму в первом тайме матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча проходит в эти минуты, счёт 0:0. Как сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале, у нападающего бело-голубых подозрение на повреждение крестообразной связки правого колена.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

Тюкавин был заменён на 22-й минуте игры. По данным источника, медобследование назначено на завтра, 3 марта. В случае подтверждения опасений, игроку предстоит операция, а восстановление может занять до полугода.

В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 19 матчах «Динамо» в РПЛ. На счету форварда семь забитых мячей и три результативные передачи.

Материалы по теме
«Динамо» потеряло очки с «Ростовом»! И, возможно, Тюкавина из-за травмы
Live
«Динамо» потеряло очки с «Ростовом»! И, возможно, Тюкавина из-за травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android