Источник: у форварда «Динамо» Тюкавина подозрение на повреждение крестообразной связки

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин получил травму в первом тайме матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча проходит в эти минуты, счёт 0:0. Как сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале, у нападающего бело-голубых подозрение на повреждение крестообразной связки правого колена.

Тюкавин был заменён на 22-й минуте игры. По данным источника, медобследование назначено на завтра, 3 марта. В случае подтверждения опасений, игроку предстоит операция, а восстановление может занять до полугода.

В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие во всех 19 матчах «Динамо» в РПЛ. На счету форварда семь забитых мячей и три результативные передачи.