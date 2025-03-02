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Солари летал над полем, Станкович обнимал Маркиньоса. Яркие фото победы «Спартака»

Солари летал над полем, Станкович обнимал Маркиньоса. Яркие фото победы «Спартака»
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2 марта в Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский «Спартак» и «Оренбург». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Оренбург» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 51-й минуте отличился нападающий «Спартака» Манфред Угальде. На 58-й минуте Максим Сидоров получил вторую жёлтую карточку в матче и был вынужден покинуть поле, оставив «Оренбург» в меньшинстве. На 90+6-й минуте новичок красно-белых Пабло Солари, вышедший на замену на 74-й минуте в своём дебютном матче, забил второй мяч хозяев.

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