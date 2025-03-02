«Родина» неожиданно уступила «Тюмени» в матче 22-го тура Первой лиги
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Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «Тюмень». Команды играли в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 22-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
0 : 1
Тюмень
Тюмень
0:1 Коротаев – 24'
Единственный гол в матче был забит на 24-й минуте, когда полузащитник «Тюмени» Александр Коротаев реализовал 11-метровый удар.
После этой победы в активе «Тюмени» стало 15 очков. Команда находится на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» после 22 матчей набрала 24 очка и располагается на 13-й строчке. Первое место занимает калининградская «Балтика» с 46 очками.
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