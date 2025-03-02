«Балтика» поделила очки с «Шинником» в матче 22-го тура Первой лиги

Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались калининградская «Балтика» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). Итоговый результат — 0:0.

В течение всего матча обе команды пытались распечатать ворота соперника, но счёт так и не был открыт.

После 22 сыгранных матчей калининградская «Балтика» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков. «Шинник» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 22 очка.