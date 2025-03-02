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Балтика — Шинник, результат матча 2 марта 2025, счёт 0:0, Первая лига 2024-2025

«Балтика» поделила очки с «Шинником» в матче 22-го тура Первой лиги
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Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались калининградская «Балтика» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). Итоговый результат — 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 22-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Шинник
Ярославль

В течение всего матча обе команды пытались распечатать ворота соперника, но счёт так и не был открыт.

После 22 сыгранных матчей калининградская «Балтика» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков. «Шинник» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 22 очка.

Календарь Первой Лиги
Турнирная таблица Первой Лиги
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