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«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Фулхэму» в серии пенальти

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Фулхэму» в серии пенальти
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. Основное время матча закончилось вничью со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «дачников» — 4:3.

Кубок Англии . 1/8 финала
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
3 : 4
Фулхэм
Лондон
0:1 Бейсси – 45+1'     1:1 Фернандеш – 71'    

«Фулхэм» вышел вперёд на 45+1-й минуте. Отличился нигерийский защитник Кэлвин Бейсси с передачи бразильского форварда Родриго Муниса. На 71-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш забил ответный мяч. Автором результативной передачи стал португалец Диогу Дало.

Самым титулованным клубом в Кубке Англии является лондонский «Арсенал», который завоевал данный трофей 14 раз.

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