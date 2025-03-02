Александр Мостовой: Соболев неправ в моменте с падением в матче с ЦСКА

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой раскритиковал форварда «Зенита» Александра Соболева за эпизод с падением в концовке матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

«Соболев неправ в моменте с падением. Он мог спокойно реализовать этот эпизод, ведь на корпус был впереди защитника ЦСКА. Ему не надо было нырять, а нужно было притормозить, раздвинуть руки и исполнить момент. Видимо, ему что-то не хватает. Ведь он неудачно принял мяч и зачем-то начал нырять», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 10 млн. В текущем сезоне на счету Соболева 13 матчей в РПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.