Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: даже не чувствовалось, что ЦСКА в матче с «Зенитом» играл в гостях

Кечинов: даже не чувствовалось, что ЦСКА в матче с «Зенитом» играл в гостях
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Я считаю, что ничья в матче «Зенит» — ЦСКА — справедливый результат. Местами армейцы мне понравились больше, чем питерцы. ЦСКА выглядел очень прилично и уверенно, даже не чувствовалось, что красно-синие играли в гостях.

Сложно сказать, зачем Соболев симулировал. У него такая манера игры, что он старается играть остро и на грани фола. Возможно, даже если нет нарушения, он падает от контакта. Хоть и складывается впечатление, что он симулирует, это не всегда так. В борьбе очень сложно устоять на ногах», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Защитник «Зенита» Дркушич высказался о своей игре в полузащите в матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android