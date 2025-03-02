Кечинов: даже не чувствовалось, что ЦСКА в матче с «Зенитом» играл в гостях

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА (0:0).

«Я считаю, что ничья в матче «Зенит» — ЦСКА — справедливый результат. Местами армейцы мне понравились больше, чем питерцы. ЦСКА выглядел очень прилично и уверенно, даже не чувствовалось, что красно-синие играли в гостях.

Сложно сказать, зачем Соболев симулировал. У него такая манера игры, что он старается играть остро и на грани фола. Возможно, даже если нет нарушения, он падает от контакта. Хоть и складывается впечатление, что он симулирует, это не всегда так. В борьбе очень сложно устоять на ногах», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.