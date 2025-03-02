Голы Угальде и Солари — в видеообзоре матча 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург»

Сегодня, 2 марта, состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский «Спартак» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

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На 51-й минуте отличился нападающий «Спартака» Манфред Угальде. На 58-й минуте Максим Сидоров получил вторую жёлтую карточку в матче и был вынужден покинуть поле, оставив «Оренбург» в меньшинстве. На 90+6-й минуте новичок красно-белых Пабло Солари, вышедший на замену на 74-й минуте в своём дебютном матче, забил второй мяч хозяев.

После 19 сыгранных матчей «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.