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Голы Угальде и Солари — в видеообзоре матча 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург»

Голы Угальде и Солари — в видеообзоре матча 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург»
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Сегодня, 2 марта, состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский «Спартак» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 51'     2:0 Солари – 90+6'    
Удаления: нет / Сидоров – 58'

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице ФК «Спартак» в социальной сети «ВКонтакте».

На 51-й минуте отличился нападающий «Спартака» Манфред Угальде. На 58-й минуте Максим Сидоров получил вторую жёлтую карточку в матче и был вынужден покинуть поле, оставив «Оренбург» в меньшинстве. На 90+6-й минуте новичок красно-белых Пабло Солари, вышедший на замену на 74-й минуте в своём дебютном матче, забил второй мяч хозяев.

После 19 сыгранных матчей «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 40 очков.

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