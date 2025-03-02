Кечинов: игроки «Краснодара» в матче с «Крыльями» с убойных позиций били по воробьям
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Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался об игре самарских «Крыльев Советов» в матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 41' 1:1 Са – 48'
«Крылья Советов» очень достойно играли в матче с «Краснодаром». Самарцы хорошо укрепились зимой и выглядят симпатично. Если вспомнить игру, моментов было очень много. Кордоба и другие игроки «Краснодара» с убойных позиций били по воробьям. Если бы они реализовали эти эпизоды, «быки» могли бы и выиграть. Но получилось так, что три клуба начинают «золотую» гонку наравне. Нас ожидает огненная концовка», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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