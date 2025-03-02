Кечинов: игроки «Краснодара» в матче с «Крыльями» с убойных позиций били по воробьям

Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался об игре самарских «Крыльев Советов» в матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Крылья Советов» очень достойно играли в матче с «Краснодаром». Самарцы хорошо укрепились зимой и выглядят симпатично. Если вспомнить игру, моментов было очень много. Кордоба и другие игроки «Краснодара» с убойных позиций били по воробьям. Если бы они реализовали эти эпизоды, «быки» могли бы и выиграть. Но получилось так, что три клуба начинают «золотую» гонку наравне. Нас ожидает огненная концовка», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.