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«Ростов» — «Динамо»: Фомин открыл счёт в матче на 77-й минуте

«Ростов» — «Динамо»: Фомин открыл счёт в матче на 77-й минуте
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В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена (Ростов)». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 77'     1:1 Мохеби – 82'    

На 77-й минуте отличился центральный полузащитник бело-голубых Даниил Фомин.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 26 очков за 18 матчей. «Динамо» заработало 35 очков после 18 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков за 19 игр.

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