«Ростов» — «Динамо»: Мохеби сравнял счёт в матче на 82-й минуте

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена (Ростов)». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 82-й минуте вингер «Ростова» Мохаммад Мохеби сравнял счёт в матче. Ранее на 77-й минуте отличился центральный полузащитник бело-голубых Даниил Фомин.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 26 очков за 18 матчей. «Динамо» заработало 35 очков после 18 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков за 19 игр.