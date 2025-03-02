Гол Довбика принёс «Роме» волевую победу над «Комо» в матче 27-го тура Серии А

Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Комо». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Римляне одержали волевую победу со счётом 2:1.
Первый гол в матче был забит на 44-й минуте. Его автором стал полузащитник «Комо» Лукаш Да Кунья. На 61-й минуте футболист «Ромы» Алексис Салемакерс сравнял счёт. На 76-й минуте форвард Артём Довбик вывел хозяев поля вперёд. Отметим, что на 65-й минуте гости остались вдесятером после удаления защитника Марк-Оливера Кемпфа.
После этой игры в активе «Ромы» стало 41 очко. Подопечные Клаудио Раньери находятся на девятом месте в таблице чемпионата Италии. «Комо» с 29 очками идёт 13-м.
- 2 марта 2025
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