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Рома — Комо, результат матча 2 марта 2025, счет 2:1, Серия А 2024-2025

Гол Довбика принёс «Роме» волевую победу над «Комо» в матче 27-го тура Серии А
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Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Комо». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Римляне одержали волевую победу со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 27-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 1
Комо
Комо
0:1 Да Кунья – 44'     1:1 Салемакерс – 61'     2:1 Довбик – 76'    
Удаления: нет / Кемпф – 63'

Первый гол в матче был забит на 44-й минуте. Его автором стал полузащитник «Комо» Лукаш Да Кунья. На 61-й минуте футболист «Ромы» Алексис Салемакерс сравнял счёт. На 76-й минуте форвард Артём Довбик вывел хозяев поля вперёд. Отметим, что на 65-й минуте гости остались вдесятером после удаления защитника Марк-Оливера Кемпфа.

После этой игры в активе «Ромы» стало 41 очко. Подопечные Клаудио Раньери находятся на девятом месте в таблице чемпионата Италии. «Комо» с 29 очками идёт 13-м.

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