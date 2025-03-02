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Александр Мостовой: «Зенит» сам виноват, что потерял очки в матче с ЦСКА

Александр Мостовой: «Зенит» сам виноват, что потерял очки в матче с ЦСКА
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о результате матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Я прогнозировал шансы «Зенита» в матче с ЦСКА 55 на 45 за счёт домашнего поля. В начале игры мог забивать «Зенит», а затем были возможности у ЦСКА. Питерцы сами виноваты, что потеряли очки в этом матче. Очевидно, что отсутствие Вендела тоже повлияло на потерю очков, ведь это один из лучших футболистов РПЛ. В основном составе наших топовых клубов по 10 иностранцев, а ещё в запасе по пять-семь легионеров. Давайте на секунду представим, что из наших топ-клубов уберём шесть ключевых легионеров. Конечно, будет совершенно другой рисунок игры этих команд», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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