Александр Мостовой: «Зенит» сам виноват, что потерял очки в матче с ЦСКА

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о результате матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА (0:0).

«Я прогнозировал шансы «Зенита» в матче с ЦСКА 55 на 45 за счёт домашнего поля. В начале игры мог забивать «Зенит», а затем были возможности у ЦСКА. Питерцы сами виноваты, что потеряли очки в этом матче. Очевидно, что отсутствие Вендела тоже повлияло на потерю очков, ведь это один из лучших футболистов РПЛ. В основном составе наших топовых клубов по 10 иностранцев, а ещё в запасе по пять-семь легионеров. Давайте на секунду представим, что из наших топ-клубов уберём шесть ключевых легионеров. Конечно, будет совершенно другой рисунок игры этих команд», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.